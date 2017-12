VISITE DE MACKY SALL A KOLDA : Chérif Léheibe Aidara et le Bamtaaré Sénégal mobilisent déjà les troupes

Le Président Macky Sall se rend ce samedi à Kolda pour la célébration de la journée nationale de l’élevage. Interrogé sur la mobilisation prévue, Chérif Léheibe Aidara déclare : « Nous nous préparons à accueillir le président Macky Sall à la dimension de l’homme d’État qu’il est. ‘’Bamtaare Senegal’’ compte lui réserver un accueil populaire, coloré et sans précédent. D’abord puisqu’il est le candidat de ‘’Bamtaare Senegal’’ à la présidentielle de février 2019, mais aussi et surtout pour tout ce qu’il a fait pour la Casamance naturelle en général et pour la région de Kolda en particulier. »

« Nous pouvons citer quelques unes de ses réalisations notamment le désenclavement interne et externe de notre région, l’éradication du vol de bétail, l’électrification rurale, les bourses de sécurité familiales, la CMU, l’allégement des travaux pour les femmes, la mécanisation et la motorisation de notre agriculture, l’université de Kolda, le PUMA, le PUDC, etc. Pour toutes ces raisons, nous avons demandé à nos militants, sympathisants et l’ensemble des populations du Fouladou Pakao et du Balantacounda à réserver au président Macky Sall, le Bâtisseur, le Visionnaire, un accueil inoubliable ce samedi 23 décembre 2017 à l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’élevage à Kolda », a lancé Chérif Léheibe Aidara.