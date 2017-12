20 accessoires bling pour un look de fêtes qui en jette

Les paillettes, le bling-bling, la brillance à outrance, c’est un peu notre péché mignon mode que l’on n’ose pas franchement le reste de l’année. On parsème ça et là nos looks quotidiens d’une pièce à sequins ou alors on parfait notre tenue de soirée avec quelques bijoux clinquants, mais rien de très extravagant, discrétion oblige. Mais pour les fêtes, on se lâche ! Plus question de réfréner nos envies : de la paillette, on en veut sans modération. Toi qui es en manque de glitter, on a de quoi revigorer ton petit moral : des accessoires qui brillent, qui scintillent, qui rayonnent. Ne nous remercie pas, on est comme-ça.

Topshop – Pochette argentée brodée 26€ au lieu de 36€

New Look – Bracelet en velours à strass 7,99€

& Other Stories – Escarpins mauve pailletés 89€

ASOS – Bijou de tête en cristal 35,99€

Zara – Clutch multicolore 25,99€

Topshop – Cuissardes à sequins 60€ au lieu de 125€

Monki – Boucles d’oreilles disco 8€

Urban Outfitters – Bandeau noué à paillettes 14€

Topshop – Bottines pailletées à noeud 55€ au lieu de 98€

Bershka – Clutch à paillettes 45,99€

& Other Stories – Bague en cristal 19€

ASOS – Escarpins pointus argentés 40,99€

Zara – Boucles d’oreilles en maille métallique 9,95€

Urban Outfitters – Sandales à brides métallisées 45€ au lieu de 89€

Topshop – Ceinture à strass 16€ au lieu de 38€

Zara – Sandales à talons sphériques gravés 69,95€

Urban Outfitters – Collier orné de strass 25€

Topshop – Boucles d’oreilles carrées à strass 7€ au lieu de 13€

Zara – Bottines à sequins 55,95€

Topshop – Sandales à talons carrés à sequins 26€ au lieu de 68€

Alors, pour quels accessoires glitter vas-tu craquer ?