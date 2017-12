20 idées de looks pour porter les Vans avec style

Pas besoin de se déplacer en skate pour avoir sa paire de Vans aux pieds : depuis que les modeuses les ont prises sous leur aile en 2016, les tennis californiennes sont descendues des planches à roulettes pour devenir de véritables it-shoes, nouveau signe signe distinctif au sein de la fashion sphere. Authentic, Era, Sk8-Hi, Slip-Onmais surtout Old Skool : les Vans ont hérité du titre de noblesse autrefois détenu par les Stan Smith d’adidas, capables d’accommoder n’importe quel look sans se poser de questions, faisant parfois même à elles seules tout l’intérêt d’une silhouette. Et parce que les Vans sont parties pour durer, stars de l’hiver comme du printemps à venir, à n’en pas douter : petit tour d’horizon des façons les plus populaires de les porter pour t’inspirer si tu commences à sécher de les porter non stop depuis 1 an – ou te prouver qu’elles valent le coup de les acheter.

Avec un jean

Bleu, brut, blanc, noir ou même coloré : le jean est certainement la pièce la plus facile à associer avec une paire de Vans, pourvu qu’il soit slim ou mom. Et pour être dans la tendance actuelle, on n’oublie pas de roulotter les extrémités du jean pour dénuder les chevilles et de porter ses Vans avec des chaussettes invisibles – les chaussettes ne sont autorisées que si elles sont colorées ou en résille !

Avec un pantalon

Il n’y a pas que le combo jean/t-shirt qui fonctionne avec une paire de Vans ! Dans un style tout aussi trendy mais un poil plus élégant, on peut également les porter avec un pantalon de costume pour casser le côté trop sérieux d’une tenue de bureau par exemple – sans pour autant avoir l’air trop décontract. Dans un registre plus edgy, le pantalon en vinyle PVC très à la mode en ce moment se marie parfaitement avec des Vans Old Skool !

Avec une jupe

On balaye les sandales, bottines, ballerines, derbies et autres chaussures que l’on est tentées de porter d’habitude avec une jupe et en toutes saisons, on les troque contre une paire de Vans pour casser le côté trop féminin de la tenue. Que ce soit avec une jupe mini, midi ou maxi, on ne peut pas faire de faux-pas si la paire est minimaliste.

Avec une robe

Parce que les Vans sont des tennis fines et passe-partout, difficile de faire une fausse note au moment de les associer. Si elles sont particulièrement cool avec une robe d’été, elles accommodent aussi parfaitement un look d’hiver quand on n’a pas envie d’être trop apprêtée avec des bottines ou des chaussures de ville.

Si ça, c’est pas un essentiel à avoir dans sa garde-robe été comme hiver, on ne sait pas de quoi on parle ! En plus, les Vans sont de vrais chaussons, pourquoi donc s’embêter à porter d’autres chaussures quand elles sont tout ce que l’on demande ?