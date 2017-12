Ashton Kutcher, Kim Kardashian… Ces stars se sont fiancées 3 secondes après une rupture

Une rupture, c’est quelque chose de très dur à surmonter ! Après ça, on prend un coup dans sa face, on en veut à tout le monde (et surtout à son ex), on veut juste rester sous la couette. Inutile de faire un chapitre sur ça pour éviter toute dépression… Mais fort heureusement, il y a des personnes qui arrivent à tourner la page avec tant de facilité. C’est le cas de ces stars qui ont zappé les journées de tristesse pour s’unir et se fiancer avec une autre personne et ce, en un clin d’oeil. Jusqu’à présent, leur ex doit certainement ne pas y croire 😉 On te les présente !

Kaley Cuoco

En 2016, la star de The Big Bang Theory divorce de son ex-mari Ryan Sweeting après avoir passé 21 mois avec ce dernier. Quelques semaines plus tard, elle commence à fréquenter Karl Cook et ils officialisent en mars 2016. Et c’est en novembre dernier que le couple se fiance !

Kaley Cuoco & Karl Cook

Claire Holt

L’actrice a vécu une histoire très mouvementée avec Matt Kaplan. Après deux ans de relation, ils se marient pour divorcer officiellement en mai 2017. Six mois après, elle annonce ses fiançailles avec Andrew Joblon, l’ex d’Amanda Seyfried.

Claire Holt & Andrew Joblon

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds a partagé sa vie avec Scarlett Johansson pendant plusieurs années avant de tout arrêter. Les deux acteurs ont divorcé en 2010 mais il a fallu attendre l’été 2011 pour que tout soit officiel. Trois mois après, il se met en couple avec Blake Lively et l’année suivante, l’acteur demande la main de la belle blonde ! Aujourd’hui, ils sont parents de deux enfants 🙂

Ryan Reynolds & Blake Lively

Nikki Reed

De 2011 à 2014, Nikki Reed a été en couple avec Paul McDonald. Elle demandera officiellement le divorce en 2014. Entre temps, l’actrice tombe amoureuse d’Ian Somerhalder. Ils se fiancent ensuite en 2015 soit quelques jours après que le divorce de Nikki soit réellement prononcé. Aujourd’hui, elle est mariée au beau ex-vampire et elle est mère d’une petite fille !

Nikki Reed et Ian Somerhalder

Ashton Kutcher

Après six ans de mariage, Ashton Kutcher et Demi Moore se séparent en 2011. Leur divorce finira par être officiel en 2013. Mais bien avant ça, l’acteur commençait à fréquenter Mila Kunis. Le nouveau couple se fiance quelques mois après. Aujourd’hui, les deux acteurs sont mariés et parents de deux enfants.

Ashton Kutcher & Mila Kunis

Kim Kardashian

On n’oubliera jamais ce mariage express ! Le 20 août 2011, Kim Kardashian épouse Kris Humphries. 72 jours après, les deux ex demandent le divorce. A cause de leurs différends, ils n’arriveront pas à se mettre d’accord et leur divorce n’est prononcé que le 3 juin 2013. Entre temps, Kim K tombe sous le charme de Kanye West et ils se fianceront le 21 octobre 2013. Ça été vite et on connaît la suite 😉

Kim Kardashian & Kanye West

Comme quoi, une rupture peut être vraiment bénéfique ! Elle peut te faire du mal mais par la suite, tu rencontres ton âme soeur et tu es dix fois plus heureuse 😉 Kim K et les autres te l’ont bien prouvé !