Daisy Ridley ose l’imprimé tapisserie, le fashion faux-pas de la semaine

Daisy Ridley est partout ! A l’affiche du dernier volet de la saga Star Wars, l’actrice enchaîne son marathon promo. Présente à Shanghai mercredi dernier, la jolie brune a revêtu pour l’occasion une drôle de tenue. Pourtant d’ordinaire frais et pêchu, le look de la comédienne manquait cruellement de pep’s. A l’instar de Beyoncé qui, la semaine passée, s’était un peu trop inspirée des années 2000, Daisy Ridley a également opté pour une création quelque peu vieillotte. La faute à son imprimé fleuri qui n’était pas sans rappeler les affreuses tapisseries qui ornaient les murs de nos grands-parents. Enfin, ce col claudine brillant et ses clous qui habillaient le haut de sa tenue contrastaient trop avec l’imprimé floral de sa robe. Un peu plus de nuance aurait été la bienvenue !

Daisy Ridley ose l’imprimé tapisserie de mamie

Et vous, que pensez-vous du look de Daisy Ridley