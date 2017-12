Serigne Mbaye Thiam espère que les syndicats d’enseignants ne mettront pas à exécution leur menace de perturber l’année scolaire à la prochaine rentrée. Le ministre de l’Education nationale qui s’exprimait à Diourbel lors d’une cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves du lycée scientifique d’excellence de Diourbel, espère que les enseignants engageront la discussion pour trouver des solutions à leurs problèmes, compte tenu des investissements consentis par l’Etat.

«Avec ce qui a été fait pour le corps enseignant, depuis 2012 et surtout ces dernières années depuis 2015, il ne faut pas franchir le pas pour installer une psychose au niveau des élèves et parents. Je leurs dis, quelles que soient les difficultés, continuez à enseigner, et qu’on continue à discuter pour trouver des solutions aux difficultés. Cela vaut mieux que d’hypothéquer aujourd’hui l’espoir des enfants et leur avenir», invite Serigne Mbaye Thiam dans Vox Populi.

«Je crois que nous allons continuer à voir comment résoudre les problèmes. Mais la solution n’est pas d’hypothéquer l’avenir des enfants et les efforts consentis. La situation actuelle n’est pas si alarmante qu’on puisse agiter l’idée d’une année blanche», recadre le ministre de l’Education.