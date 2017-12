Prince Harry amoureux de Meghan Markle, il renonce à une grande tradition pour lui faire plaisir

Intégrer la famille royale britannique, ce n’est pas facile ! Pour vivre pleinement son histoire d’amour avec le prince Harry, Meghan Markle va devoir renoncer à son métier, laisser de côté ses réseaux sociaux, changer de religion, suivre un entraînement militaire et passer un test qui n’a rien d’évident pour obtenir la nationalité britannique. Mais si la belle star de Suits va devoir faire des efforts, son chéri aussi est motivé pour faire en sorte que sa future femme se sente bien à ses côtés et apprécie sa nouvelle vie ! Le Prince Harry devait se livrer à une tradition qui ne plaît pas à Meghan Markle, mais il a décidé d’y renoncer pour lui faire plaisir.

UN COUPLE AMOUREUX

En effet le 26 décembre aura lieu la fête du Boxing Day, pendant laquelle l’aristocratie britannique se livre à une chasse traditionnelle. Le prince Harry est lui-même expert en la matière, et il lui est arrivé fréquemment de poser à côté de son gibier. Mais Meghan Markle, qui est une amoureuse des animaux et qui essaie de se tenir la plupart du temps à une alimentation et à un mode de vie vegan, n’apprécie pas cette tradition. Et pour faire plaisir à sa belle, le prince Harry a décidé d’y renoncer ! D’après une source du site The Sun : “La chasse du Boxing Day posait problème à Meghan. Elle milite pour les droits des animaux et n’approuve pas la pratique de la chasse sous quelque forme que ce soit. Harry adore chasser et a toujours participé au Boxing Day. Mais s’il lui faut renoncer à une tradition royale ancestrale pour la rassurer, alors il le fera. On peut dire que sa décision a surpris beaucoup de monde”. Pas de doute, le prince Harry et Meghan Markle, qui ont récemment dévoilé les photos officielles de leurs fiançailles, sont amoureux !