Defour comparé à Beckham après son coup franc prodigieux

Steven Defour, le héros inattendu du Boxing Day. En signant un coup franc somptueux, le médian de Burnley a permis à son équipe de mener 0-2 à Manchester United, qui est finalement revenu à hauteur de son adversaire en fin de match (2-2). Dans l’ombre des autres Diables de PL, l’ex-Standardman a inscrit son premier but depuis plus d’un an. Sa frappe enroulée, alliant effet, puissance et précision, s’est logée dans la lucarne de David De Gea, qui n’a pu qu’effleurer le ballon. Une petite perle qui lui a même valu d’être comparé à… David Beckham.