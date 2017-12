Me Nafissatou Diop Cissé, PCA FONSIS : « Nous parlons peu et travaillons beaucoup ».

La PCA du Fonds d’investissement stratégique (FONSIS), Me Nafissatou Diop Cissé, est très satisfaite des actions que leur structure est en train de poser surtout dans le financement des Petites et moyennes entreprises (PME).

Intervenant, hier, à la fin de la visite des projets du FONSIS notamment Parentus et Ten Mérina, Me Nafissatou Diop Cissé, après avoir magnifié leur état d’avancement, de soutenir : « Nous sommes dans le même crédo que le président de la République. Nous parlons peu et travaillons beaucoup ».