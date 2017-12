Quatre matches de suspension requis à l’encontre de Peter Olayinka

Zulte Waregem se retrouvait alors à neuf et ne pouvait empêcher les Carolos de filer vers une facile victoire. Dès la 15e minute de jeu en effet, Sandy Walsh a été exclu provoquant le penalty permettant à Charleroi d’ouvrir la marque par Kaveh Rezaei. Le parquet a réclamé 4 matches de suspension et une amende de 1.200 euros d’amende à l’encontre de Peter Olayinka et un match à l’encontre de Sandy Wals (ainsi que 400 euros d’amende).

Zulte Waregem peut accepter ou refuser la transaction. Dans ce dernier cas, la Commission des litiges de l’Union belge examinera le dossier. Si la sanction est confirmée, Zulte Waregem devra se passer de son attaquant nigérian de 22 ans pour son déplacement à Malines (20 janvier), la venue du Standard (23 janvier), le déplacement à Waasland-Beveren (27 janvier) et la réception d’Ostende (4 février).