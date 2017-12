10 fringues qu’il faudra avoir en 2018 selon les Instagirls

Quand il s’agit de savoir ce qui sera à la mode, on peut mater les podiums et faire nos petits pronostics… ou on peut ouvrir Instagram et observer les influenceuses. Suiveuses de tendances mais aussi trendsetteuses hors pair, les blogueuses, mannequins et Instagirls au sens large sont sans aucun doute notre nouveau baromètre des tendances, celles qui tirent pour nous le meilleur des défilés, nous montrent quoi porter et nous apprennent à nous saper. Alors que se sont-elles approprié de spécial en 2017 ? Quelles tendances ont-elles lancé ces derniers mois, et quelles fringues vont-elles imposer dans nos penderies pour 2018 ? Petit aperçu des tendances mode qui devraient prospérer à la nouvelle année… et que tu pourras peut-être shopper pendant les soldes si tu veux les adopter !

Les baskets imposantes

En 2018, il y aura deux types de modeuses : celles qui chausseront leurs Vans à tout-va, et celles qui ne jureront que par les maxi sneakers. Et quand on dit maxi, on ne mâche pas nos mots ! Semelle épaisse, couleurs primaires et lacets bien serrés seront le mot d’ordre pour copier les it-girls nommées Kim K ou Kendall Jenner, affublées de Yeezy ou Balenciaga aux pieds.

Le béret

Bien que la casquette de marin fasse de la résistance, toujours plus populaire au fil des saisons, c’est bien le béret qu’il faudra adopter pour avoir un train d’avance sur les autres. Blogueuses et mannequins en sont déjà accro, et il ne reste plus que toi !

Les lunettes de soleil ultra fines

Après les lunettes papillon de l’été 2017, ce seront les mini montures qui s’afficheront sur le nez des fashionistas lors des premiers rayons de 2018 – ces montures rectangulaires qui cachent à peine les yeux et donnent ces vibes so 2000 à un look. Les modèles à suivre en la matière ? Zoë Kravitz ou Bella et Gigi Hadid.

Le sac à sangle

Bien que la sacoche s’y prête parfaitement (et notamment celle griffée Off-White, que toutes les it-girls portent en travers de la poitrine), c’est principalement la banane qu’il faudra privilégier pour adopter la tendance de la maxi sangle. Oublie donc les jolies anses en maillons ou en cuir à tes sacs à main, car Emrata, Bella ou Sofia ont lancé une tendance !

L’ensemble blanc

Tu pourras certes porter une petite robe blanche pour remplacer ta LBD en toutes occasions, mais l’ensemble top-pantalon, blazer-pantalon ou survêt’ blanc sera un must quelle que soit la saison, de préférence légèrement loose, presque normcore. Cap ou pas cap ?

Le jean droit

Range ton skinny ou ton mom au fond de ton placard car les it-girls l’ont décrété : le jean de daddy américain est de retour ! Lacéré ou pas, le jean se portera bien droit, un peu trop grand et parfois légèrement court sur la cheville, pour adopter le style Steve Jobs à fond les ballons. A toi de jouer !

Les bottines blanches

Passé l’engouement des sock boots, les instagirls ont mis le grappin sur un autre modèle de bottines : j’ai nommé les bottines blanches, voire les mules kitten immaculées. Et question pointe, on n’y va pas avec le dos de la cuillère ! Plutôt qu’une jolie pointe obtuse, ça sera angle aigu pour tout le monde !

Le crop top version brassière

Et blanche, de préférence ! Pour faire écho à la tendance du total look white, les tops raccourciront encore de plusieurs dizaines de centimètres (pas jusqu’à l’underboobs, tout de même) et prendront presque l’allure de brassières, à porter sous un blazer, avec un jean sur les hanches par exemple. Bon, on attendra l’été pour ça !

Le décolleté cache-cœur

Croisé ou noué sur la poitrine : peu importe le chemin, seul le but compte avec cette tendance. Qu’il s’agisse d’un top ou d’une robe d’ailleurs, le tout sera d’avoir un joli décolleté plongeant pour dégager la poitrine et le port de tête.

Le pantalon de jogging

Certaines l’aimeront molletonné, doté d’élastiques et de cordon de serrage, quand d’autres le préféreront en nylon droit sur la jambe, avec des bandes latérales. Là encore, chacune pourra voir midi à sa porte tant qu’elle portera sur les fesses un bas de jogging – et pas seulement le dimanche devant la TV, ça va sans dire.

Eh oui, hormis les grandes tendances mode dictées par les podiums, d’autres se feront une place dans la fashion sphere sans consulter personne : à toi de voir si tu es prête à leur ouvrir les portes de ton placard ou si seules les instagirls joueront les trendsetteuses 😉