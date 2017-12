Le ministre Samba Sy parle de problème d’écoute et d’interprétation de ses propos par les syndicalistes

Interpellé sur sa dernière sortie dans la presse qui avait créé une colère noire chez certains syndicalistes, Samba Sy minimise et parle de problème d’écoute de la part de ces derniers.

Se voulant plus explicite, il a indiqué que le dossier n’étant pas de son seul ressort, il ne pouvait être plus précis comme il l’avait dit, avant de souligner que les négociations se poursuivent. Cependant le professeur de philosophie, ministre du travail, tire un bilan 2017 satisfaisant et souligne que les sentiers de 2018 sont nombreux et les moyens font défaut, mais n’empêche son département fera avec.

Pour conclure, Samba Sy de souligner que cet atelier reste un exercice de grande portée pédagogique qui devra surtout leur permettre de se projeter sur l’année 2018 déclarée année sociale. Sous ce rapport, la contribution de son département est attendue à travers la mise en œuvre des mécanismes du dialogue social et de la négociation collective en vue de préserver la paix sociale dans le monde du travail.

Par ailleurs, elle devra également se traduire par une plus grande implication dans la mise en œuvre des actions au titre de l’extension de la protection sociale aux acteurs de l’économie informelle. La rencontre va permettre aux directions techniques et aux services opérationnels du département de disposer de tableaux de bord leur permettant de veiller sur la cohérence d’ensemble des procédures, des prestations, des produits et services contribuant à l’atteinte des résultats escomptés…