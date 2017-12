Relecture du communiqué sur l’affaire des 200 milliards : cette comparaison qui donne raison à Mimi

Les approches ne sont pas les mêmes : l’ex-Premier ministre a mis des visages sur les chiffres qu’elle a brandis, tandis que le gouvernement « dépersonnalise » le sujet en étude, en renvoyant l’opinion à des lois de finances et de règlement, qui sont, par principe, impersonnelles conformément à la Constitution.Ainsi, en annonçant, à travers un document publié en exclusivité par Dakaractu que la dénonciation du montage financier de l’Aéroport Blaise Diagne a rapporté un gain de 100 milliards par rapport au montant préalablement dû par l’Etat aux créanciers, Aminata Touré comble le gap qui existe entre « ses chiffres » et ceux du gouvernement.Faites un petit calcul ! Si on ajoute 100 milliards de F Cfa (concernant l’aéroport) à 152 984 119 934 francs CFA, affichés par le gouvernement, on n’est pas loin du total effectif de 254,55 milliards établi par l’ex-ministre de la Justice.Mimi Touré a aussi révélé que des opérations sont en cours. Il s’agit, selon ses éclaircissements, de deux appartements dans le 16 ème arrondissement de Paris au nom de Karim Wade faisant l’objet d’une demande de confiscation de la part du Parquet Général près la Cour d’Appel de Paris pour le compte de l’Etat du Sénégal et d’un montant d’un million de dollars correspondant au montant de l’assurance vie de Karim Wade, saisi au Luxembourg et faisant en ce moment l’objet d’une procédure de rapatriement.Ce que confirme également le communiqué du gouvernement qui relève que ce montant de 152 984 119 934 francs Cfa est évolutif sous réserve du recouvrement de certains biens dont l’évaluation est en cours.Voilà ce qu’il fallait démontrer !