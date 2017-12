« Weah est Ballon d’or et Président à deux dates identiques »

Voilà le message posté par Diomansy Camara, suite aux premières tendances électoraux de la Présidentielle au Libéria.

« Le 26 décembre 1995 Georges Weah remportait le ballon d’or. Le 26 Décembre 2017 Georges weah va devenir le premier footballeur président d’un pays, le Liberia. Les hommes mentent, les chiffres ne mentent pas !

Pas de coïncidence, juste des signes pour ceux qui savent les interpréter. C’était écrit tout simplement. J’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour Mister Georges, j’en ai encore plus pour Mister President. Bon vent champion. Je te souhaite le meilleur à venir, pour que tu puisse redresser ton pays et le porter vers les sommets comme tu l’as fait lorsque tu étais footballeur.

Tu es un exemple et un modèle pour tout le continent. On attend l’officialisation qui devrait se faire incessamment sous peu. May Allah bless ».