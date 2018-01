Barthélémy Dias sur leur exclusion : ” C’est un cadeau d’anniversaire empoisonné. Nous sommes socialistes et nous le demeurons! “

Même si le bureau politique du parti socialiste a pris la décision d’exclure du parti Barthélémy Dias ainsi que ses 64 camarades, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur est catégorique : ils (ses 64 camarades exclus et lui) sont socialistes et le resterons toujours. “Nous sommes socialistes, nous le demeurons et nous allons le rester”.

A qui veut l’entendre, Barthélémy Diass dit qu’ “il n’est pas question de polémiquer avec des perroquets de service. Nous parlerons au nom du parti socialiste et absolument personne sur terre n’est en mesure de nous empêcher de parler au nom du parti” a t-il précisé.

Par ailleurs, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur invite ses camarades socialistes à se donner rendez-vous le 08 Janvier prochain lors du procès de Khalifa Sall plutôt que de verser dans des considérations qu’il juge inutiles…