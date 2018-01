Anciens journalistes au quotidien «La Tribune», les sieurs Cheikh Anta Seck et Cheikh Ndong ainsi que Aly Fall, secrétaire général adjoint du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (Synpics), ont été reconnus coupables de diffamation par le Tribunal de grande instance de Dakar (TGI), statuant en matière correctionnelle, à l’endroit de Bougane Guèye Dany qui les avait attraits devant le juge. La juridiction susnommée a fondé sa décision sur les articles 457, 618 et suivants du Code de procédure pénale, et sur les articles 248 et 258 du Code pénal

Dans la foulée de cette décision de justice datant du 26 décembre dernier, le trio a été également condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois assortie du sursis et à une amende ferme de 100.000 Cfa en application de l’article 261 du Code pénal. Les prévenus doivent également verser solidairement au plaignant la somme de 5 millions de francs Cfa en guise de dommages et intérêts «pour tous préjudices confondus» tout en ordonnant «l’exécution provisoire du jugement.»

Le patron du groupe Dmédia s’était constitué partie civile dans l’affaire l’ayant opposé à une partie de ses (ex) employés suite à sa décision de suspendre la parution du journal pour une durée déterminée d’environ trois mois pour raisons économiques. Dans les soubresauts médiatiques qui ont suivi, il avait porté plainte contre des propos jugés diffamatoires à son endroit.