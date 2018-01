20 pièces ultra-violet pour adopter la couleur de 2018

Si 2016 mettait à l’honneur la douceur et l’acidulé, avec le rose quartz et le bleu sérénité, tandis que 2017 était placé sous le signe du vert, en 2018, c’est l’ultra-violet qui aura le vent en poupe. En effet, Pantone a révélé le coloris star de l’année, “une teinte de violet dramatiquement provocante et profonde” qui n’a pas été choisie au hasard. Comme le précise Pantone, cette nuance est “symbole d’originalité, d’ingénuité, d’une pensée visionnaire qui pointe vers l’avenir”. Faisant la part belle à l’anticonformisme, à la contre-culture, à l’individualité, celle-ci n’est pas sans rappeler certaines icônes de la musique comme Jimi Hendrix, David Bowie sans oublier Prince. Enfin, l’ultra-violet est également associée depuis de nombreuses années aux luttes pour le droit des femmes mais aussi de la communauté LGBT. Esthétique, forte et chargée d’un message politique, on vous a déniché 20 pièces ultra-violet pour être pile dans la tendance en 2018 !

H&M – Sweat cropped vintage 19,99€

Urban Outfitters – Robe patineuse en velours 59€

Zara – Combinaison vaporeuse 39,95€

ASOS – Sandales à brides à talons carrés 37,99€

Mango – Bracelet avec boucle métallique 12,99€

Urban Outfitters – Pull en maille 39€ au lieu de 59€

Topshop – Cuissardes froncées 60€ au lieu de 84€

Monki – Bonnet ultra-violet 8€

ASOS – Mini-jupe en vinyle 37,99€

H&M – Robe midi à motif floral 49,99€

& Other Stories – Doudoune oversized 88€ au lieu de 125€

Zara – T-shirt imprimé fleuri 7,95€

Zara – Chaussures à talons avec détail à volant 69,95€

Mango – Robe fluide fleurie 49,99€

Urban Outfitters – Polo color block 49€

Topshop – Bottines vernies 117€

& Other Stories – Pull court à col roulé 69€

Zara – Pantalon en velours plissé 19,95€

Monki – Sneakers à plateforme en velours 35€

Zara – Top transparent à manches longues 12,95€

Envoûtante, nébuleuse, complexe, l’ultra-violet a toutes les raisons de nous séduire cette année. Et c’est une fois de plus du côté de Zara, Mango ou encore Monki que l’on pourra trouver notre bonheur !