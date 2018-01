2018 est enfin arrivée et la rédac’ de melty vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Une chose est sûre, la planète people va encore nous impressionner durant ces prochains mois. Après avoir découvert le Top people du mois de décembre, il est temps de faire le point sur ce qui nous attend prochainement. Entre le mariage très attendu du prince Harry et de Meghan Markle, accouchements, et il va y en avoir pas mal du côté de la famille Kardashian-Jenner, ou encore annonces inattendues… 2018 s’annonce bien chargée. En tout cas, que ce soit pour les people français ou américains, le programme s’annonce bien dense. Qui sait, on verra peut-être M.Pokora et Christina Milian emménager ensemble aux Etats-Unis ou qui sait, apprendre l’officialisation du divorce de Brad Pitt et d’Angelina Jolie. On vous prévient, 2018 sera pas mal rempli !

KATE MIDDLETON, KYLIE JENNER, MEGHAN MARKLE… LES ÉVÉNEMENTS QU’ON ATTEND LE PLUS EN 2018 !

L’accouchement de Kate Middleton

Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle

M Pokora et Christina Milian bientôt ensemble aux Etats-Unis

Brad Pitt et Angelina Jolie bientôt divorcés ?

Kylie Jenner devient maman

Khloé Kardashian accouchera de son premier enfant

Selena Gomez de retour avec un nouvel album

Sophie Turner et Joe Jonas vont se marier…

… tout comme Kit Harington et Rose Leslie

Un troisième bébé pour Kimye !