Khloé Kardashian gaffe sur Kylie Jenner, les tensions entre le prince Harry et Meghan Markle, Angelina Jolie en rechute : Le récap’ people du week-end !  

Avant de revenir sur l’actualité de vos célébrités préférées, la rédac’ de melty tenait à vous souhaiter une très belle année 2018 et tous le meilleur pour les prochains mois. Pour débuter janvier en beauté, il est temps de revenir sur l’actualité des stars de ces deux derniers jours. Une chose est sûre, pour ces deux derniers jours de 2017, les people ont fait fort. Si Khloé Kardashian aurait dévoilé le baby bump de Kylie Jenner, des tensions seraient apparues entre Meghan Markle et le prince Harry… tout du moins, du côté de la famille de l’actrice américaine. Enfin, alors que le divorce de Brangelina est sur le point d’être prononcé, Angelina Jolie aurait fait une rechute et irait de plus en plus mal. Allez, c’est l’heure du premier récap’ people du week-end en ce 1er janvier 2018…

KHLOÉ KARDASHIAN AURAIT-ELLE GAFFÉ ?

Mais que se passe-t-il du côté de la famille de Meghan Markle ? Il faut remonter à l’une des déclarations du prince Harry. Dans l’un de ses discours, il a déclaré que sa future épouse a trouvé la famille qui lui manquait tant. Suite à cela, le père de Meghan Markle s’est dit blessé et n’a pas manqué de se prononcer sur le sujet, tout comme la sœur de la future duchesse. Du côté de la famille Kardashian-Jenner, Khoé aurait fait une grosse gaffe sur sa soeur. Alors qu’elle se cache depuis plusieurs mois chez elle pour éviter de dévoiler son baby bump, Kylie Jenner, et surtout son ventre rond, aurait été photographie par inadvertance par Koko. Ouch ! Toutefois, après la diffusion des premières photos de King Kylie enceinte, le doute ne semble plus permis. Enfin, Angelina Jolie aurait fait une rechute. Alors que son divorce avec Brad Pitt est sur le point d’être prononcé, elle serait retombée dans une grave déprime. On espère que l’année 2018 sera plus glorieuse pour la star hollywoodienne. Une fois de plus, nous tenons à vous souhaiter une très belle année 2018 et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, pour un nouveau récap’ people du week-end !