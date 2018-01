Kristen Stewart rayonnante, elle s’accorde une journée détente à Los Angeles (PHOTOS)

Kristen Stewart a beaucoup fait parler d’elle en 2017 ! La jeune femme a débuté une carrière de réalisatrice avec son film Come Swim, elle a enchaîné les tournages et elle a emménagé avec sa chérie Stella Maxwell. Mais si les deux jeunes femmes vivent une histoire d’amour idyllique, les rumeurs sur leur compte ne sont pas toutes positives. Récemment un tabloïd affirmait que Stella Maxwell n’aimait pas la relation entre Kristen Stewart et Ashley Benson : “Stella n’aime pas la façon dont Ashley se colle à Kristen dès qu’elle n’est pas là. Kristen et Ashley sont très proches et elle n’aime pas ça. Kristen et Stella ne sont pas du tout sur la même longueur d’onde en ce moment”.

La vie amoureuse de Kristen passionne les fans

Mais rassurez-vous, si aujourd’hui c’est en solo que Kristen Stewart arpente les rues de Los Angeles, tout va bien dans son couple avec Stella Maxwell comme l’a confirmé le site Gossip Cop. Comme on peut le voir sur les photos publiées par le Daily Mail, la jeune femme a décidé de s’accorder une journée dans un spa de Los Angeles. Pour l’occasion l’actrice arborait comme à son habitude une tenue très casual, mais elle affichait un teint rayonnant ! L’année 2018 s’annonce chargée pour l’actrice, qui figurera notamment dans le film d’action Underwater. Kristen Stewart, qui a été imitée par Anna Kendrick dans une vidéo hilarante, est devenue une figure incontournable à Hollywood.