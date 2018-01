Pippa Middleton mariée en 2017 : Pourquoi son mariage devrait inspirer l’union du Prince Harry et de Meghan Markle !   

Quand Pippa Middleton célèbrera son premier anniversaire de mariage, Meghan Markle et le Prince Harry auront le nez dans les préparatifs. Oui, un an jour pour jour après avoir assisté à l’union de la soeur de Kate et de James Matthews, le couple se dira oui. Et vous savez comment ça marche : le plus souvent, quand on assiste à un mariage, on grappille quelques idées pour le jour où nous aussi on y passera (ou alors, on se saoule avec la bouteille de champagne, planqué(e) sous la table mais ça, c’est un autre débat). Toujours est-il que même si les deux évènements seront totalement différents, il y a quelques petites choses qui pourraient inspirer les futurs mariés.

Pippa Middleton & James Matthews

Et mine de rien, le fameux mariage approche. La cérémonie est prévue pour le 19 mai prochain et évidemment, c’est un évènement qui se prépare – encore plus lorsque l’on descend de la famille royale. Mais alors, en quoi le mariage de Pippa Middleton pourrait-il bien inspirer celui de Prince Harry ? Si vous n’en n’avez aucune idée (et c’est totalement légitime), Hello Magazine vous apporte la réponse sur un plateau d’argent (mariage royal, on sort l’argenterie). Bref, si vous êtes fan de Meghan Markle et que vous suivez l’actrice sur les réseaux sociaux, alors vous savez qu’elle adore les pivoines (oui, c’est un détail important). Et comme le pointe si bien le magazine, la saison des pivoines débute fin avril. On vous le donne dans le mille, le timing est parfait pour le mariage princier. Et quelles fleurs composaient le bouquet de Pippa ? Boum, des pivoines.

Meghan Markle et le Prince Harry se marieront en mai 2018

Aussi, si vous avez suivi le mariage des Matthews, alors vous savez que Charlotte et George ont joué un rôle dans la cérémonie. Et clairement, il y a de chances pour que les deux bambins reprennent du service : ils l’ont bien fait pour la soeur de Kate alors pourquoi ne le feraient-ils pas pour le mariage de leur oncle ? En plus, Meghan Markle aurait déjà rencontrer ceux qui deviendront ses neveu et nièce par alliance.

Photo de famille

Bien sûr, ce ne sont que des hypothèses formulées par les médias. Pour être francs, même si Meghan Markle et le Prince Harry voulaient vraiment s’inspirer du mariage de Pippa Middleton, ils auraient bien du mal. Rappelons que Pippa a souhaité un mariage discret et intimiste et que le titre d’Harry l’empêche même d’y penser. Le couple se dira “oui” à la Chapelle St George (au Château de Windsor, s’il vous plaît). Alors pour la petite cérémonie intimiste, il faudra repasser. Par contre, Harry aura peut-être plus de chance que son frère : son mariage à lui ne devrait pas être retransmis sur toutes les télés du monde – et ça, c’est déjà une grosse pression en moins.