Rihanna, Bella Hadid… Les tenues de ces it-girls resteront dans les annales en 2017

L’année 2017 touche bientôt à sa fin et nos it-girls préférées ne nous ont pas déçues en matière de mode. Si certaines ont enchaîné les fashion faux-pas, ce n’est pas le cas de ces fashionistas qui ont killé le red carpet avec un grand K. Que ce soit pour une cérémonie de prix, une avant-première ou pour un événement annuel, elles ont mis la barre très haut et le résultat fut au-delà de nos espérances. Il fallait donc bien revenir sur leurs tenues et leur faire honneur. C’est parti 😉

Emma Stone

Emma Stone était définitivement la reine des Oscars 2017 ! Avec sa robe Givenchy Haute Couture, l’actrice était juste sublime 🙂

Blake Lively

Queen Blake en Versace au Met Gala, ça ne s’oublie pas !

Kate Bosworth

Avec sa robe J. Mendel, l’actrice était absolument divine à l’after party des Oscars 2017 !

Emma Watson

Lors de l’avant-première de La Belle et la Bête, Emma a ébloui le red carpet vêtue d’une longue robe Elie Saab. On est encore sous le charme !

Kendall Jenner

Que dire de cette tenue ? Juste qu’elle était parfaite ! Kendall avait encore tout bon !

Et en vidéo, c’est mieux !

Aishwarya Rai

Telle une Cendrillon des temps modernes, la sublime actrice n’a jamais autant brillé au Festival de Cannes ! Elle peut dire merci à sa robe de princesse 🙂

Candice Swanepoel

Cette robe Prabal Gurung allait comme un gant au mannequin. On en redemande pour 2018 !

Lily Collins

C’est certainement la tenue qu’on n’oubliera jamais. Signée Zuhair Murad, elle rendait l’actrice irrésistible aux Golden Globes !

Victoria Justice

L’actrice est sortie de l’ordinaire et a rendu la combinaison à la fois sexy et tellement classe. C’est la marque Nicola Jebran qui doit être ravie d’avoir fait confiance à la belle brune !

Hailee Steinfeld

Lors des MTV VMA’s 2017, l’actrice a fait sensation dans sa robe ajourée Atelier Versace et on comprend pourquoi !

Jennifer Lawrence

Lors de l’avant-première de Mother!, J-Law s’est illustrée dans cette robe Atelier Versace et c’était fantastique !

Millie Bobby Brown

Pour sa première apparition aux Golden Globes, la star de Stranger Things a craqué pour une robe scintillante Jenny Packham. Autant te dire qu’elle a brillé de mille feux !

Cara Delevingne

Rien à redire, Cara Delevingne ressemblait à une déesse des temps modernes avec cette robe signée Iris Van Herpen. Juste un seul mot : Bravo !

Rihanna

Pour l’avant-première de Valerian, Rihanna a misé une sublime création signée Giambattista Valli ! Elle avait vraiment fait le show…

Bella Hadid

La soeur de Gigi était absolument somptueuse lors de cette soirée à Cannes. Sa sublime robe était signée Ralph and Russo et on s’en rappellera toujours !

Vont-elles faire mieux en 2018 ? C’est tout ce qu’on souhaite !