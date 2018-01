Selena Gomez, Kim Kardashian, Beyoncé… Top 10 des stars les plus suivies sur Instagram  

On ne le répétera jamais assez mais les stars sont pleines de surprises. À commencer par Eva Longoria qui a totalement marqué toute une génération en se dévoilant plus naturelle sur la Toile. Mais elle n’est pas la seule ! D’ailleurs, ce qui est formidable, c’est qu’on peut suivre ces personnalités publiques en direct sur les réseaux sociaux. Eh oui, quoi de mieux que de pouvoir interagir avec son idole ? Les fans sont alors au premier rang pour suivre le quotidien de leurs célébrités préférées. Selena Gomez, Kim Kardashian, Justin Bieber ou encore Beyoncé, ils font tous partie de ces people qui sont souvent au centre de toutes les attentions. Mais qui parmi eux est le plus suivi sur Instagram ? C’est l’heure de le savoir grâce à notre top 10. Sinon, vous pouvez également découvrir quelle femme célèbre a été le plus beau visage du monde en 2017.

10 – NEYMAR

En 10ème position, nous avons Neymar ! Le footballeur brésilien peut se vanter d’avoir 86 177 522 abonnés sur le réseau social.

9 – JUSTIN BIEBER

Vient ensuite Justin Bieber à la 9ème position. Le chanteur canadien peut compter sur le soutien de ses 95 439 523 fans.

8 – DWAYNE JOHNSON AKA THE ROCK

Dwayne Johnson aka The Rock se place à la 8ème position du classement avec 97 901 535 followers.

7 – KYLIE JENNER

Premier membre du clan le plus médiatisé de Los Angeles à faire son entrée dans le classement et il s’agit de Kylie Jenner. La jolie brune est en 7ème position avec 100 419 612 abonnés.

6 – TAYLOR SWIFT

En plus d’avoir une carrière au top, Taylor Swift est 6ème du classement avec pas moins de 105 528 921 followers.

5 – KIM KARDASHIAN

Décidément, la famille Kar-Jen est très populaire ! Pour preuve, Kim Kardashian se hisse à la 5ème place du classement avec 105 669 988 abonnés.

4 – BEYONCÉ

Avec 109 619 310 de followers à son actif, Beyoncé qui est à la 4ème position du classement, porte bien son nom de Queen B.

3 – ARIANA GRANDE

À la troisième marche du podium, nous retrouvons Ariana Grande. La talentueuse chanteuse est soutenue par 116 482 596 d’Arianators.

2 – CRISTIANO RONALDO

À la seconde place, Cristina Ronaldo maintient son incroyable popularité avec pas moins de 118 198 489 d’abonnés.

1 – SELENA GOMEZ

Alors ok, si Instagram est LE compte le plus suivi de la plateforme (logique !), c’est bel et bien Selena Gomez qui se hisse juste derrière avec 132 084 257 de followers. La jolie brune est donc la première célébrité la plus suivie et une chose est sûre, elle est indétrônable ! Et vous, quelles stars suivez-vous sur le réseau social ?