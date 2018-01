Montant recouvré par la CREI : qui disait que « l’argent n’aime pas le bruit ? »

Dès lors que la confusion s’est établie à l’endroit où elle ne doit pas avoir sa place, une question se pose : comment Aminata Touré, qui est investie de responsabilités d’Etat en tant qu’Envoyée spéciale du président de la République, peut-elle émettre un avis non conforme à la réponse officielle du gouvernement sans se faire recadrer ? Comme pour ajouter à la confusion, Benno Bokk Yakaar apporte son soutien à l’ex-Premier ministre alors que celle-ci, pour les initiés, prend le contre-pied de la position de l’Etat.

Devant ce tohu-bohu indescriptible, il parait hautement souhaitable que la clé de voûte des institutions se prononce comme c’est de tradition à chaque fois que le doute s’installe dans la tête du peule. 254 milliards de F Cfa ne sauraient passer par pertes et profits. Pour mémoire, les deux programmes-phares du gouvernement que sont les Bourses de sécurité familiale et les Bourses pour l’entreprenariat rapide, créés pour lutter contre l’extrême pauvreté, héritent, dans le budget 2018, d’un montant cumulé de 70 milliards de F Cfa. Le budget du ministère de la Santé a été arrêté à 169 487 111 320 F Cfa. Si le Sénégal respectait l’Accord d’Abuja sur la Santé auquel il a souscrit en 2001, le budget alloué à ce département serait, aujourd’hui, de 550 milliards F Cfa représentant 15 % du budget global.

On aura remarqué que le président Macky Sall, à l’occasion de son discours de Nouvel An, n’a pas jugé utile d’évoquer cette affaire de la CREI. Tout comme le vocabulaire associé à la « Traque des biens mal acquis » a perdu du terrain dans son champ lexical depuis quelques années déjà.

Sur cette question-là et sur celle relative aux conditions dans lesquelles Karim Wade a été élargi de prison en juin 2016, les Sénégalais aimeraient entendre la voix du premier d’entre eux. D’autant plus que « la Traque des biens mal acquis » est censée être le processus historique de concrétisation de la « Gouvernance sobre et vertueuse ».

« Le silence est d’or », laisse méditer l’adage. Mais, en certaines occurrences, le silence qui dort éveille un procès en suspicion légitime.