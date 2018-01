Horreur, fantastique: des films de genre stars aux Golden Globes

Davantage de frissons et d’imaginaire aux Golden Globes? Un film d’horreur et un conte fantastique, des genres généralement snobés aux récompenses du cinéma, sont les favoris de la cérémonie de dimanche.

“Get Out”, champion pressenti dans la course pour la statuette de meilleure comédie aux Globes et dans le peloton de tête pour les nominations aux Oscars, est un film d’horreur doublé d’une satire sociale sur le racisme d’une famille de progressistes bien-pensants.

Le buzz autour du film de Jordan Peele est encore plus remarquable qu’il continue de générer l’enthousiasme, presque un an après sa sortie.

Le site spécialisé Eonline.com titrait encore jeudi “pourquoi +Get Out+ est le film le plus important de la saison des prix”.

Dans la catégorie des drames, “La forme de l’eau” de Guillermo del Toro met en scène une jeune femme muette qui travaille la nuit dans un laboratoire du gouvernement, type Nasa, et qui tombe amoureuse d’un monstre reptilien captif. Cette romance fantastique mène la compétition aux Globes avec sept nominations.

La satire de science-fiction “Downsizing” est également un titre atypique sélectionné cette année, tout comme la comédie survoltée de gangster “Baby Driver”.

Ces dernières années, les récompenses phares du cinéma allaient presque inexorablement à des films célébrant Hollywood (“La la land”, “The Artist”, “Birdman”), chroniquant le passage à l’âge adulte (“Boyhood”, “Moonlight”), les récits historiques ou journalistiques (“Le discours d’un roi”, “Spotlight”).

Dans les films de genre, seuls les westerns ont gardé des entrées régulières dans les palmarès, comme “The Revenant” ou “Comancheria” récemment.

Pour Sasha Stone, du site spécialisé dans les récompenses du cinéma Awards Daily, l’élection et le début de la présidence controversée de Donald Trump expliquent en grande partie pourquoi ces œuvres fantastiques ou d’horreur ont reçu tant d’attention et de lauriers, alors qu’elles sont généralement considérées comme indignes de prix.

– Cauchemar ou réalité –

“Une autre année, +Get Out+ ne serait sans doute pas un candidat si sérieux mais la combinaison du cauchemar qu’a représenté notre président et l’absence d’un autre film pour l’éclipser lui donne une vraie chance d’être le favori” aux Oscars, relève-t-elle auprès de l’AFP.

Elle souligne en outre qu’il dépasse le cadre strict du film d’épouvante car “c’est davantage une métaphore sur les horreurs de notre culture”.

Quant au film “La forme de l’eau” –hybride de “La Belle et la bête”, “E.T.” et “Amélie Poulain”–, il s’est attiré les faveurs des critiques grâce au pedigree de son très respecté réalisateur Guillermo del Toro.

Selon le site Screen Rant, derrière des atours de film fantastique, c’est aussi un hommage à l’âge d’or de Hollywood, avec des scènes de claquettes et une atmosphère de film noir.

Jonathan Kuntz, professeur de cinéma à l’université UCLA, souligne que les premiers vainqueurs aux Oscars dans les années 1920 et 1930 étaient des films de genre haut de gamme. Mais ils ont disparu des palmarès ces quinze dernières années.

Au début des années 2000, la saga fantastique de Peter Jackson “Le seigneur des anneaux” avait encore été primée, tout comme le film de gangsters musical “Chicago”, le péplum “Gladiator”, sans oublier le thriller culte “Le silence des agneaux” en 1991.

Des classiques comme “Les dents de la mer” ou “Rosemary’s baby” avaient aussi fait des moissons de statuettes dans les années 1970.

Cette année en particulier, le film d’horreur a retrouvé une certaine noblesse: le prestigieux New York Times Magazine a titré l’un de ses derniers numéros “l’année de l’horreur”, consacrant un dossier aux meilleurs acteurs de la saison dans des rôles de personnages archétypiques d’épouvante.

En couverture: l’australienne oscarisée Nicole Kidman, l’une des actrices les plus adulées de sa génération. Elle s’est essayée au film de genre l’an dernier avec la tragédie sanglante “Mise à mort du cerf sacré”.

Soulignant que les films d’horreur ont enregistré plus d’un milliard de dollars de recettes dans le monde en 2017, le New York Times Magazine attribue l’appétit du public pour l’hémoglobine et les cris de terreur à l’actualité tourmentée des derniers mois: “les bombardements, la crise des réfugiés, l’avancée rampante vers la guerre nucléaire”.

Les films de genres offrent donc, dans le cocon des salles obscures, l’exutoire et l’échappatoire parfaits pour les peurs collectives.