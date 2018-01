Santé: 200 médecins, 2500 sage-femmes et 3000 infirmiers chôment

En effet, d’après le Professeur Jean Charles Moreau, Directeur du du Centre d’excellence africain pour la santé de la mère et de l’enfant, le secteur de la santé est touché par un fort taux de chômage, information rapportée par walfnet, lue par senegal7.com.

« On a vu, au niveau de la consolidation des ressources humaines comme nous le vivons, aujourd’hui, qu’il faut beaucoup d’efforts. Parce que l’Etat recrute de plus en plus rarement. La situation n’est pas reluisante dans les hôpitaux. Nous avons aujourd’hui 200 médecins diplômés, plus de 2500 sage-femmes et près de 3000 infirmiers qui sont au chômage », a révélé le Pr. Moreau, mercredi, en marge de la cérémonie de lancement du plan stratégique 2018-2022 de la Faculté de médecine de l’Ucad.

Senegal7