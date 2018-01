Terrorisme – Le Mali prévient le Sénégal d’attaques imminentes

Terrorisme, une fiche de RG alerte: la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (Dgsi) du Sénégal et celle de la Sécurité Extérieure plus particulièrement la cellule « Pays voisins », service appartenant à la Dgse doivent s’intéresser à une information sensible de la part des Renseignements Généraux maliens croit savoir Dakar Times. En effet, un bulletin de renseignement des services secrets maliens annonce des projets d’attentat à Bamako contre les banques, les boites de nuit, les restaurants, « Orange » entre autres cibles. Il s’agit d’une Fiche de renseignement qui date du 27 décembre 2017 notée: « Valeur B/2 ». L’auteur de la fiche écrit: « selon des renseignements recueillis, il ressort que du 23 décembre, la ville de Bamako serait la cible d’attentats planifiés par les hommes de Lyad Ag Agaly et de Amadou Kouffa, en vue de faire un grand nombre de victimes lors des festivités de fin et début d’année. » Il ajoute: selon la source, les hommes de Lyad Ag Agalay, dirigés par un dénommé Hassane, natif de Tombouctou, sans autre précision, préconiseraient d’opérer sur plusieurs places dont l’Ambassade d’Allemagne, une agence Orange et boites de nuit », renseigne le journal Dakar Times.

Cette alerte dans ce pays frontalier du Sénégal devrait mettre la puce à l’oreille aux services de sécurité sénégalais dans un contexte marqué par le premier procès terroriste de près de quarante (40) personnes dont l’Imam Alioune Badara Ndao, accusées d’actes terroristes au Sénégal. Faire impasse de cette info serait une manière d’exposer la population. Comme dit un adage wolof, « liy raam thia niak ba leu dieum…