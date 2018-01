Attaques en Casamance: Pure coïncidence ou nouvelle épée de Damoclès? Par Alassane TOURE

Nous nous joignons aux efforts opportuns du gouvernement en l’exhortant à s’assurer que son communiqué ne reste pas lettre morte. L’acte ignoble perpétré par ces acteurs, non encore identifiés, ne peut rester impuni. Traduire les véritables coupables en justice, au vu et au su de tout un peuple récemment animé d’espoir, nous éviterait le risque de tomber sur une boîte de pandore. Diligenter cette affaire relève d’une importance capitale dans l’ancrage et la consolidation des acquis du processus de la paix définitive en Casamance.

Nous saluons la dépêche d’une délégation ministérielle, mais il nous semble que, vu le risque de désarroi des habitants de la Casamance, le président de la République devrait présenter ultérieurement ses condoléances à titre personnel aux familles éplorées. Ce geste plus que symbolique enverra un signal fort à ces barbares jusque-là inconnus tout en redonnant plus d’espoir aux habitants de cette zone la plus écologique de notre pays.

Etant le talon d’Achille du Sénégal, il apert qu’accélérer les grands projets en Casamance serait envisageable en de pareilles circonstances. En outre, nul n’ignore que la Casamance peut, à elle seule, remplir les poches de la République par le biais d’une valorisation et d’une exploitation vertueuse de ses immenses richesses incontestables. En effet, Houphouët Boigny appréciait à sa juste valeur notre chère Casamance, puisqu’il disait à Senghor que s’il lui confiait la Casamance, il en ferait le grenier de toute l’Afrique de l’Ouest. Pour des raisons relatives à notre sécurité nationale, et des besoins économiques vitaux entre autres, nous devons rester plus que jamais déterminés et soudés à œuvrer pour la paix définitive dans cette partie de notre pays.

Nous ne saurons terminer sans présenter nos plus vives condoléances à tout le peuple sénégalais, et aux familles des victimes Niaguissoises en particulier.

*Double Doctorant

Penn State