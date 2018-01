En concert au Cices: Youssou Ndour a eu une pensée pieuse aux morts de Casamance

Le lead vocal du Super Etoile, Youssou Ndour a condamné, samedi, avec la dernière énergie l’attaque barbare survenue en Casamance, avec les 13 jeunes froidement assassinés par des inconnus,par des éléments supposés appartenir au mouvement rebelle, Mfdc.

Présent samedi au Cices pour le Grand Bal, Youssou Ndour, n’a pas caché sa colère et son amertume face à ce carnage. « Ce qui s’est passé en Casamance, ce n’est pas normal. Ce sont frères et nos soeurs. Nous condamnons cet acte barbare » a dit Youssou Ndour.

Il a demandé au public venu nombreux de rendre un hommage à toutes les victimes et prier pour le repos de leurs âmes.