Souleymane Teliko : « il faut deux choses pour arriver à l’indépendance de la justice… »

Le président de l’union des magistrats du Sénégal (UMS), Souleymane Téliko est revenu sur l’indépendance de la justice dans l’émission Objection de la Sud Fm. Il n’a pas manqué de faire des recommandations.

« En parlant de l’indépendance, il faut distinguer deux choses: l’indépendance du système judiciaire et l’indépendance du juge. Il faut bien comprendre que nous sommes dans le cadre de la séparation des pouvoirs et ce qui doit être recherché, c’est l’indépendance du système judiciaire dans son ensemble. C’est cette indépendance qui garantit la liberté aux citoyens et la confiance des investisseurs« , informe-t-il.

« Pour y arriver, il faut deux choses: il faut d’abord que les magistrats eux-même soient indépendants ce qui est une obligation déontologique pour les magistrats. La deuxième, il faut que les pouvoirs publics mettent en place des mécanismes institutionnels de nature à garantir cette indépendance. Donc si je me résume: cette indépendance, c’est un devoir pour le magistrat, un devoir pour les pouvoirs publics et un droit pour les justiciables…«