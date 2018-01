Vidéo – Liga: Le Real Madrid tenu en échec à Vigo

Le Real Madrid aurait-il oublié de prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année ? Deux semaines après avoir été fessé par le FC Barcelone (0-3) à Santiago Bernabeu, les Merengue ont une nouvelle fois montré d’inquiétants signaux de détresse ce dimanche soir, sur la pelouse du Celta Vigo (2-2). Alors qu’ils ont mené 1-2 toute la seconde période, ils ont été incapables de baisser le rythme mis par les Galiciens et se sont logiquement fait rejoindre. Rien ne va plus chez le champion en titre, qui pointe à cinq unités du podium et à seize du leader.