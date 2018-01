Le Cusems annonce une grève ce jeudi

Le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen-secondaire (Cusems) compte bouder les classes dans la semaine. Il veut observer une grève et des débrayages à partir de ce mercredi 10 janvier. Ce, pour pousser le gouvernement à respecter les accords, notamment le paiement intégral des indemnités de déplacement du Bac, du Bfem et autres.

«Le Cusems va observer un débrayage le mercredi à partir de 10h suivi d’une assemblée générale dans tous les Collèges et Lycées du Sénégal. Et le jeudi, nous allons faire une grève totale», a noté son Secrétaire général, Abdoulaye Ndoye, sur les ondes de la Rfm.

Mohamed Moustapha Diagne, Directeur de la formation et de la communication du ministère de l’Education nationale, pense que ces mots d’ordre et cette logique de confrontation ne se justifient pas. «Il n’y a jamais eu d’année où les indemnités liées au Bac et au Bfem n’ont pas été totalement payées. Il s’agit juste de retard dans l’exécution de ce paiement», soutient-il sur les ondes de la Rfm.

A en croire Mohamed Moustapha Diagne, 28 des 33 points (de leur plateforme revendicative) ont été satisfaits. «Maintenant, de façon globale, si vous allez dans la plateforme revendicative, sur les 33 points, seuls 3 ne sont pas pris en charge aujourd’hui», a-t-il précisé.