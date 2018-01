POLE CULTUREL – Le Grand théâtre relié au Musée des civilisations noires

L’Etat du Sénégal veut faire du Grand théâtre national de Dakar et du Musée des civilisations noires un seul pôle culturel, une liaison entre les deux édifices rendue possible par la coopération avec la Chine à travers le projet de construction d’une esplanade de 12661,2 m2, informe L’AS. «Dans le cadre de la coopération avec la Chine, le Sénégal a bénéficié, depuis 2011 de la construction de deux grandes infrastructures dont le Grand théâtre national et le Musée des civilisations noires, nous venons de poser la première pierre de l’esplanade», a déclaré Birane Niang dans le quotidien L’As.

Cette esplanade, explique-t-il, sera un immense disque solaire qui aura le diamètre d’un terrain de football, et sera équipée de toutes les fonctionnalités. Dans 3 mois après l’achèvement des travaux de construction de l’infrastructure, le Grand théâtre et le Musée seront reliés. Ces deux projets culturels qui sont le fruit de la coopération entre la Chine et le Sénégal présenteront un aspect plus brillant et plus harmonieux». Les travaux qui n’ont pas démarré devront durer 90 jours, précise le journal.