117 immigrants illégaux expulsés de la Tanzanie

Des 117 immigrés clandestins, 94 ont été expulsés et invités à suivre les procédures légales qui leur permettront de rentrer légalement dans le pays tandis que les 23 autres ont été expulsés avec interdiction de retourner en Tanzanie.

« Le ministère de l’Immigration a également accordé à au moins 3.681 immigrants un permis de résidence étrangère », a déclaré M. Rwelamira aux journalistes mardi dans la région du Kilimandjaro, où il a expliqué que les immigrants illégaux avaient été identifiés lors d’une opération spéciale.

Il a déclaré que l’exercice avait commencé en octobre de l’année dernière et que les 94 (expulsés et invités à suivre les procédures légales) sont constitués de soixante-onze (71) Kenyans, sept (7) Rwandais, un (1) Somalien, deux (2) Ougandais, sept (7) Congolais, cinq (5) Ethiopiens et un (1) Nigérian.

Les 23 expulsés avec interdiction de retour l’ont été à causes d’inverses infractions pénales. Il s’agit de cinq (5) Kenyans, un (1) Burundais, un (1) Ougandais, huit (8) Ethiopiens, sept (7) Bangladais et un (1) Nigérian.

L’exercice est encore en cours et les immigrants qui ne se sont pas inscrits seront expulsés du pays, a-t-il ajouté.