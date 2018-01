GRANDE NUIT DU NDIAMBOUR, LE 19 JANVIER AU GRAND THÉÂTRE

La Grande Nuit du Ndiambour se tiendra le 19 janvier prochain au Grand Théâtre national à Dakar, avec pour but de réunir tous les artistes originaires de cette ancienne province afin de raffermir les liens entre les populations, a déclaré son initiateur, Ndiawar Seck.

“En une nuit, nous voulons réunir tous les artistes originaires de la région et évoluant ailleurs à Dakar ou dans la diaspora”, a-t-il dit au cours d’une rencontre avec la presse, souhaitant que “cette tribune serve de tremplin aux jeunes artistes pour se faire connaître”.

“La politique a fini de diviser les familles et je sens une tension nette dans la ville à cause des divergences politiques et une telle nuit, avec la présence de tous les leaders, veut aussi instaurer un climat de paix à Louga”, a expliqué le président de l’Association des émigrés sénégalais d’Espagne,

Il a ajouté que “les griots ont pour rôle de faire revenir les gens à la raison quand la tension monte”. Mais il a regretté qu’au sein même de cette communauté, le message véhiculé n’est plus celui plaidant pour la paix des cœurs.

“D’habitude, les griots s’érigeaient en médiateurs, mais, maintenant, ils s’impliquent et défendent leur leader politique”, déplore-t-il. De fait, il prône “un retour à la vocation originelle du griot, médiateur social”.

Également président de l’association “Thiapathioli”, qui regroupe des émigrés originaires de Louga, Ndiawar dit “avoir une certaine expérience dans l’organisation d’évènements pour avoir eu à organiser des spectacles avec des artistes sénégalais en Espagne”.

Le choix du Grand Théâtre national, à Dakar, s’explique par le fait qu’il est convaincu que “cette infrastructure appartient à tout le pays et, à l’image des autres régions, Louga doit pouvoir y organiser avec succès des événements”.

Ce choix aussi est lié à l’absence d’infrastructures de cette envergure dans cette région qualifiée pourtant par certains observateurs de capitale culturelle du Sénégal, a-t-il poursuivi plaidant pour l’érection d’un grand espace culturel pour abriter les spectacles à Louga.