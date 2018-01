Mondial 2018- Salif Sané :” Pour rendre hommage au peuple sénégalais, on doit se battre jusqu’au bout”

La qualification à la Coupe du monde, les Sénégalais l’attendaient depuis plusieurs années, c’est ce que dit Salif Sané dans les colonnes de Record. Le défenseur de l’équipe nationale du Sénégal estime que les Lions ne devront pas se faire marcher dessus à la Coupe du monde.

Pour Salif Sané, ce sera une manière de rendre hommage au peuple sénégalais. Sur les chances du Sénégal de faire un bon parcours, le frère de Lamine Sané y croit. Car tous les voyants sont au vert pour le faire.

« Ça faisait longtemps que le peuple attendait cette qualification au Mondial. Là, on a tout donné et il n’y a aucune raison de se faire marcher dessus. Ne serait-ce que pour rendre hommage au peuple sénégalais, on doit se battre jusqu’au bout. S’il faut tomber, les armes doivent rester en haut. Et je suis persuadé que l’on pourra y arriver. Il y a la cohésion du groupe, le coach nous parle sincèrement et tout le monde tire dans le même sens », a dit Salif Sané dans les colonnes de Record.