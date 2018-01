Dialogue politique : Les discussions vont reprendre avec les plénipotentiaires des trois pôles

Les plénipotentiaires des trois pôles du dialogue politique, opposition, mouvance présidentielle et non-alignés- sont convoqués, aujourd’hui, par l’ambassadeur Seydou Nourou Ba, nommé récemment à la tête du comité de concertation sur le processus électoral. Les discussions vont reprendre après une petite pause notée ces derniers temps certainement pour permettre aux différentes parties prenantes d’affiner leur position. Si une partie de l’opposition regroupée au sein de Mankoo Taxawu et Sénégal (MTS) et de la coalition gagnante Wattu Senegaal refusent jusque là de participer au dialogue, une autre partie de l’opposition regroupée autour du « Corecte » avec des leaders comme Modou Diagne Fada, Aida Mbodj, Aissata Tall Sall, Abdoulaye Baldé, etc. avait pris part au processus. D’ailleurs, ils ont tenu la semaine dernière un point de presse pour exprimer leur désaccord sur certaines questions soulevées lors du dialogue politique. Le « Corecte» demande ainsi le retrait du parrainage proposé par la majorité comme condition pour tout parti politique ou coalition de partis politiques devant présenter un candidat à la présidentielle. Ils proposent également une baisse de la caution présidentielle dont le montant est de 65 millions F Cfa. Autre point d’achoppement, c’est le bulletin unique, dont l’adoption est recommandée pour la présidentielle de 2019. Peut-être que la poursuite du dialogue aujourd’hui permettra au coordonnateur Seydou Nourou Ba de lever ces blocages et continuer les discussions. l’As