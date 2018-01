Obsèques : Le mausolée du défunt khalife quasiment impossible d’accès

Plusieurs centaines de milliers de fidèles mourides n’ont pas attendu le levée du soleil pour converger vers le mausolée de feu Serigne Cheikh Sidy Makhtar Mbacké, le septième khalife général des mourides, rappelé à Dieu mardi dernier, et dont la confrérie mouride célèbre ce vendredi les obsèques.

En effet, c’est par grosses foules venues des quatre coins du pays, et même hors de nos frontières, que les “Talibés” ont pris d’assaut, dès les premières lueurs matinales, la résidence privée du regretté guide de la communauté mouride qui repose au quartier Gouye-Mbinde.

Le dispositif sécuritaire impressionnant mis en place depuis hier et constitué de la police, notamment le Groupement mobile d’intervention (Gmi) et de la gendarmerie, entre autres, n’ont pu empêché les bousculades et les scènes hystériques jusque devant le domicile.

Les longues files que les hommes de tenue avaient tant bien que mal réussi à contenir depuis mardi dernier, n’existent plus. Ajouter à cela la poussière dans laquelle il est quasiment impossible d’apercevoir des silhouettes à moins de dix mètres de soi, c’est un pur chaos qui s’est installé sur ces lieux où des marées humaines convergent encore et encore.