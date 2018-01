P. Diddy offre un contrat d’un million de dollars à l’enfant de la pub H&M

Diddy (alias “Puff Daddy”) a proposé un contrat d’un million de dollars au petit garçon de la pub H&M à l’origine d’un tollé pour son imprimé inacceptable.

Selon le journal Metro, Diddy/P.Diddy/Puff Daddy aurait proposé ce contrat mirobolant aux parents du jeune modèle concerné mais on ignore pour le moment s’ils ont accepté l’offre.

Couac incrompréhensible

L’ex-rappeur aujourd’hui reconverti dans la mode, avec sa ligne de vêtements Sean John, souhaiterait enrôler la victime de cette publicité H&M unanimement décriée pour cet imprimé (“The coolest monkey in the jungle” – “Le singe le plus cool de la jungle”), au mieux totalement inapproprié, au pire totalement scandaleux. Un couac marketing particulièrement incompréhensible de la part d’une valeur sûre du secteur.

“Roi le plus cool du monde”

Dans un tweet, Sean Combs retouche le slogan controversé et sacre le petit garçon “Roi le plus cool du monde” avant d’appeler au respect. Un geste de solidarité et un bon coup de pub au passage pour son business.

H&M, de son côté, a reconnu sa responsabilité, s’est profondément excusé dans un communiqué et a ordonné le retrait pur et simple du sweat de la honte.

Auteur: 7sur7.be – Webnews