L’avenir s’assombrit pour Karim Wade

Au Sénégal, Karim Wade, depuis le Qatar, continue de secouer la vie politique sénégalaise. Condamné à 6 ans de prison et plus de 200 millions d’amende pour enrichissement illicite, gracié par le président Macky Sall en juin 2016, le fils de l’ex-président affirme avoir été contraint à un exil forcé, des affirmations démenties par les autorités.

Même si ses partisans garantissent en permanence son retour au pays, l’avenir politique de Karim Wade est pour le moment bien assombri. Car la menace du gouvernement est claire : en cas de retour, il devra payer son amende, près de 210 millions d’euros. Et si ce n’est pas le cas, Seydou Gueye, le porte-parole du gouvernement, a indiqué dans un communiqué que la justice s’appliquerait. Sous-entendu, Karim Wade pourrait retourner en détention, lui qui a effectué la moitié de sa peine de 6 ans avant d’être gracié et non amnistié par le président Macky Sall.

Karim Wade, en accusant les autorités de l’avoir contraint à un exil forcé au Qatar, accusations démenties par Seydou Gueye, a en tout cas été prévenu qu’il n’aurait le droit à aucune faveur.

Le candidat du PDS au Qatar, Khalifa Sall bientôt jugé, deux prétendants à la présidentielle de 2019 sont donc, pour le moment, sur la touche.