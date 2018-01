“Cristiano veut s’en aller à Manchester United”

Le quotidien As fait sa Une sur l’envie de départ de Cristiano Ronaldo. Selon le journal espagnol, CR7 voudrait aller à Manchester United. Selon AS, Cristiano Ronaldo l’a même annoncé à ses coéquipiers: il veut quitter le Real Madrid pour retourner à Manchester United cet été. Pour rappel, CR7 a évolué à Old Trafford entre 2003 et 2009. Il y a remporté le premier de ses cinq Ballons d’Or.

“Il est effondré parce qu’il se sent trompé” Florentino Perez, le président du Real Madrid, lui aurait promis une prolongation et une revalorisation de son contrat après la victoire du club madrilène en Ligue des Champions à la fin de la saison dernière. Malgré les multiples appels du pied de Cristiano Ronaldo, cette promesse n’a pas été tenue. “Il est effondré parce qu’il se sent trompé”, a assuré l’entourage du joueur à AS.

Cristiano Ronaldo est toujours sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2021. Comme Messi et Neymar En novembre dernier, la Sexta avait déjà parlé d’un départ de Cristiano Ronaldo en fin de saison. Réputé pour être très proche du club merengue et de sa direction, Marca reconnaissait aussi en décembre que le natif de Madère voulait être revalorisé à hauteur de Lionel Messi et Neymar. Et qu’il était prêt à quitter le Real Madrid dans le cas contraire. L’été dernier, le journal portugais A Bola n’avait pas été par quatre chemins: “Cristiano Ronaldo veut quitter l’Espagne”.