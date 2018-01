Dieudonné a voulu rencontrer Salah Abdeslam pour “comprendre son état d’esprit”

D’après une révélation du Parisien, le polémiste Dieudonné a écrit une lettre à Salah Abdeslam, dernier terroriste encore en vie du commando du 13 novembre à Paris, pour solliciter un entretien. Dans cette missive, datée du 30 septembre 2017, l’humoriste controversé explique qu’il travaille avec deux autres auteurs actuellement à la réalisation d’un livre intitulé “Comment arrêter les attentats en France?”. Il précise par ailleurs que sa démarche ne s’inscrit pas dans l’objectif d’évoquer les actes qui lui sont reprochés.

“Ce qui nous intéresse est de comprendre votre état d’esprit et les raisons qui vous ont poussé à agir. La violence est un mode d’expression qui surgit quand tous les autres ont échoué: l’attentat a pour but d’envoyer un message fort qu’on ne peut transmettre autrement. C’est en tout cas comme ça que nous le comprenons. En discutant avec vous, nous espérons mieux comprendre la profonde révolte qui vous habite et à laquelle la société reste sourde”, explique celui qui a été condamné pour apologie du terrorisme après avoir publié le 11 janvier 2015 sur Facebook “Je me sens Charlie Coulibaly”.

Indignation des parties civiles Cette lettre, une page dactylographiée, et dont l’existence a été confirmée par les avocats de l’ancien complice d’Elie Semoun, a provoqué la colère des parties civiles. “C’est un prétexte pour mettre à la charge de la société la responsabilité des attentats terroristes”, s’indigne auprès de l’AFP Me Gérard Chemla, avocat de parties civiles, qui dénonce “une fascination morbide et extrêmement inquiétante”.

“Les victimes sont choquées d’apprendre cette démarche de Dieudonné et préfèreraient qu’Abdeslam leur donne directement à elles des explications”, poursuit Géraldine Berger-Stenger, une avocate de l’Association française des victimes du terrorisme (AfVT). Le juge d’instruction en charge de l’enquête sur les attentats du 13 novembre s’est fait communiquer une copie du courrier, datée de fin septembre et postée mi-octobre, et s’est opposé à cette rencontre.