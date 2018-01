La chanteuse de The Cranberries, Dolores O’Riordan, est morte à 46 ans

Dolores O’Riordan est morte à l’âge de 46 ans a annoncé son attaché de presse. Née en 1971, la chanteuse irlandaise avait été principalement connue en tant que chanteuse du groupe à succès The Cranberries dans les années 1990.

Le groupe s’était reformé en 2009 après plusieurs années de séparation. Depuis, il donnait régulièrement des concerts. Au printemps 2017, la tournée avait dû être en partie annulée à cause de problème de santé de la chanteuse

Un succès éclair

Après une enfance difficile dans un foyer modeste et avec un père handicapé, Dolores O’Riordan apprend la musique très jeune. Autodidacte, la jeune Dolores connaît plusieurs années de galère jusqu’à sa rencontre, via une petite annonce, avec les membres du groupe The Cranberry Saw Us qui cherchent une chanteuse. Dolores O’Riordan fait raccourcir le nom du groupe et commence vite à écrire les textes pour de rapides succès. Au cours des années 1990, le groupe va vendre près de 40 millions d’albums et donner des centaines de concerts à travers le monde avec leur musique pop plutôt sombre et très inspirée de la culture irlandaise.

A partir de 2003, le groupe se sépare pour permettre à ses membres de continuer leurs carrières solo. Le premier et unique album de Dolores O’Riordan sous son nom connaîtra un beau succès en Irlande mais passera relativement inaperçu dans le reste du monde, surtout en comparaison des énormes succès de The Cranberries. En 2009, le groupe se retrouve pour une série de concerts dans le monde entier.