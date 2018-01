Nainggolan bientôt le deuxième joueur belge le mieux payé au monde?

L’AS Rome a obtenu les 50 millions d’euros qu’elle réclamait pour laisser partir Radja Nainggolan. Le “Ninja” a lui la possibilité de quasiment quadrupler son salaire. A 29 ans, il pourrait opérer le même choix qu’Axel Witsel et rejoindre le lucratif championnat chinois, annonce la Gazzetta dello Sport. Un deuxième Diable actif dans le championnat chinois? Le cap de la simple rumeur est désormais largement franchi.

Si l’intérêt de Guangzhou Evergrande pour Radja Nainggolan n’est pas neuf, il s’est concrétisé ces dernières semaines avec notamment une offre revue à la hausse pour répondre aux exigences des dirigeants romains. 50 millions d’euros ont été déposés sur la table, soit la somme réclamée depuis le début par l’AS Rome. Le deal entre les deux clubs semble réglé et un accord avec le joueur ne devrait logiquement pas poser problème.

Un salaire multiplié par 4 En Chine, le “Ninja” devrait percevoir 12 millions d’euros par an, contre 3,2 millions actuellement. Soit un salaire quasiment multiplier par quatre. Une proposition sans doute difficile à refuser à 29 ans. Il deviendrait le Diable le mieux payé au monde après… Axel Witsel. Le montant global de la transaction pourrait s’élever à 94 millions d’euros. En Chine, les clubs doivent verser un certain montant à un fond de développement des jeunes joueurs lorsqu’ils réalisent un transfert de plus de six millions.