Nasri risque une lourde suspension pour dopage

Samir Nasri, 30 ans, risque gros. Il y a un an, l’agence antidopage espagnole (AEPSAD) et l’agence mondiale antidopage (AMA) avaient commencé à enquêter sur des perfusions illégales de Samir Nasri. Le joueur de 30 ans avait reçu des injections de vitamines aux États-Unis en 2016, lorsqu’il jouait avec le FC Séville. Dans la foulée, l’AEPSAD avait recommandé à la commission disciplinaire de l’UEFA l’ouverture d’une enquête, “à cause d’une perfusion de plus de 50 millilitres toutes les six heures¿”.