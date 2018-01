10 règles pour être encore plus stylée perchée sur des talons

Belle, forte et féminine, voilà comment on se sent après avoir enfilé une paire de talons. Qu’il s’agisse d’une paire indémodable, celle qui squatte notre placard depuis des années ou du dernier modèle vu sur toutes les it-girls, les chaussures à talons sont l’atout numéro 1 pour arborer une allure canon. Kitten heels, boots chaussette, cuissardes froncées, ces dernières années ont été riches en nouvelles tendances. Mais encore faut-il savoir les maîtriser ! Voilà donc 10 règles incontournables pour porter des talons en 2018.

Pense à décaler ton look

Les baskets avec un jogging et les talons avec une robe vaporeuse ? So boring ! Pour être stylée, il faut savoir s’amuser avec la mode et surtout, ne pas la prendre au premier degrés. Pour un maximum d’effet, fais matcher une tenue sporty, en misant par exemple sur un joli sweat ou un jogging à pressions, ou alors un look masculin-féminin avec une belle paire à hauts talons. Effet garanti !

Mise sur les mules à talons

Cette année encore, les mules occuperont le devant de la scène mode. Mais pour être encore plus dans la tendance, on opte cette fois-ci pour un modèle extravagant, à la couleur pop ou à la découpe originale.

Les mules Zara

Les open-toes en toute saison

Non, les open-toes ne sont pas réservés qu’aux beaux jours ! Inutile d’attraper froid en voulant les porter à tout prix, doigts de pied dehors par -5°C, il existe tout un tas de façons de les enfiler, même en hiver. Avec une paire de collant, bien-sûr, mais aussi avec de jolies chaussettes. La fameuse paire blanche, un modèle décalé ou une paire à résilles, tu as l’embarras du choix.

L’imprimé de la tête aux pieds

Imprimé arty, polka dot, graphique, fleuri, les motifs ne sont pas l’apanage des vêtements. Pour une allure qui en jette, rien de tel que des talons imprimés pour se démarquer.

Maîtrise l’art des proportions

Si tu veux allonger ta silhouette, les bottes à talons qui serrent le mollet sont tes meilleures amies. Pour un maximum de résultats, opte pour un modèle qui se marie avec la couleur de ta jupe midi, que tu choisiras par ailleurs oversize. En jouant sur les volumes, tes jambes paraitront plus élancées.

N’oublie pas les classiques

Le marché de la chaussure n’a jamais été aussi florissant. Le talon s’amuse à défier toutes les tailles (du plus mini au plus maxi), il se veut toujours plus fun et résolument pêchu. Si les derniers modèles que la modosphère a vu éclore donnent donc le tournis, un petit coup d’oeil dans le rétro n’est jamais malvenu. Qu’il s’agisse d’une petite paire de talons carrés Chanel ou d’escarpins noirs intemporels, réviser ses classiques a du bon.

Pense au détail qui fera toute la différence

Comment reconnaître une belle paire de talons ? Au petit détail niché qu’elle arbore en toute discrétion, bien-sûr ! Un bout métallisé, une grosse boucle, un talon stylisé, quelques perles parsemées par-ci par-là, voilà comment faire mouche à tous les coups.

Opte pour les cuissardes à talons

Si tu n’osais les porter qu’à plat, de peur d’avoir un look trop osé, tu peux désormais souffler : les cuissardes à talons n’ont jamais été aussi tendance. Tu peux choisir un modèle froncé à strass, une paire en daim à talons carrés pour une allure 70’s ou tenter le talon aiguille, la cuissarde offre un tas de possibilités.

Joue avec les matières

Le cuir et le daim, d’accord. Mais d’autres matières sont également canons portées aux pieds. On pense notamment au velours sur une jolie paire de bottines, de la fourrure bouclée sur une paire de mules ou encore des escarpins glitter. Et aucune chance de passer inaperçue !

Tes chaussures doivent être la touche finale

Qu’importe ta tenue, tes chaussures finiront toujours ton look. Alors pour éviter l’effet du pétard mouillé, mets le paquet de ce côté-là. Tu peux opter pour un look casual, une tenue simple pour aller au bureau ou un total look noir, avec une paire qui envoie, ton allure sera sauve. Pour une silhouette qui tue, rien de plus fatal que des talons qui font la différence.

Avec ces dix règles, tu peux fouler les rues parisiennes en toute décontraction !