Les rumeurs s'enchaînent ! S'il y a bien un mystère qui agite la Toile ces dernières semaines, c'est bien la relation qui unit Cole Sprouse et Lili Reinhart de Riverdale. Très proches, les deux acteurs refusent pourtant de confier si oui ou non ils vivent une belle histoire d'amour. La jolie blonde a profité d'un entretien avec V Magazine pour commenter enfin réellement les rumeurs : "C'est l'histoire de ma vie dès que je me rends sur Twitter."

COLE SPROUSE ET LILI REINHART (RIVERDALE) AMOUREUX ? L’ACTRICE COMMENTE ENFIN LES RUMEURS !

“J’ai l’impression que dès que je poste un message dans lequel je donne mon avis ou quelque chose qui paraît potentiellement intime sur Tumblr, on me prête une relation. Les gens ont terriblement envie de savoir si je suis en couple ou non. Je comprends leur intérêt mais cela s’appelle vie privée pour une bonne raison. Ce n’est pas quelque chose pour lequel je dois me justifier. Les gens disent tout et n’importe quoi. D’abord, j’aime KJ Apa, Camila Mendes puis Cole Sprouse. C’est inévitable. Mais j’en suis à un point dans ma vie où je ne suis pas prête à confirmer, nier ou parler d’une relation dans laquelle je suis parce que je pense que c’est brutal d’avoir un histoire sous les projecteurs où je peux être scrutée par tout le monde.” Voilà qui est clair ! En attendant, sachez que Cole Sprouse et Lili Reinhart sont peut-être prêts à officialiser leur amour