Examinez-vous le plus tôt possible avant qu’il ne soit trop tard ! Six signes que vous avez un caillot de sang

Certaines maladies ne font pas de distinction entre jeune et âgé, leurs symptômes sont souvent silencieux ou similaires à des maladies ordinaires. Tout comme la coagulation excessive qui peut entrainer une thrombose, cette maladie tue un demi-million de personnes en Europe chaque année. Il est cependant important d’être très vigilant et attentif aux signaux envoyés par le corps afin de traiter au plutôt. Découvrons donc ce qu’est une thrombose, ses symptômes ainsi que ses facteurs de risques !

Qu’est-ce qu’une thrombose ?

Une thrombose est un caillot de sang qui se forme dans une veine ou une artère et l’obstrue. La coagulation du sang se produit lorsque la circulation sanguine est ralentie par une immobilisation d’un membre (les jambes) ou par un obstacle (athérome). La complication la plus grave de la thrombose veineuse est l’embolie pulmonaire où le caillot se détache de l’endroit où il s’est formé et migre vers l’artère pulmonaire, pouvant entraîner une mort subite.

Les caillots sanguins de la thrombose veineuse profonde peuvent être causés par tout ce qui empêche la circulation sanguine ou une coagulation normale, comme une lésion de la veine, une chirurgie, certains médicaments ainsi que le manque d’activité physique.

Cette maladie peut être très dangereuse car elle peut entraîner une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

Les symptômes d’une thrombose

Voici certains des symptômes de cette maladie :

Une douleur dans les jambes ainsi que des crampes. La toux inexplicable surtout celle qui dure longtemps sans raison apparente. La douleur thoracique et la dyspnée peuvent indiquer la présence d’un caillot sanguin dans la région pulmonaire ainsi que d’autres troubles cardiaques. L’essoufflement, la douleur lors d’une respiration plus profonde et l’incapacité à respirer profondément. Le gonflement des organes inférieurs notamment les jambes. La peau rouge ou décolorée sur la jambe.

Si vous remarquez l’un de ces symptômes, assurez-vous de consulter votre médecin dans les plus brefs délais. Ne négligez aucun symptôme !

Les facteurs de risque d’une thrombose

De nombreux facteurs peuvent augmenter le risque de développer une thrombose veineuse profonde :

Le repos prolongé au lit : Par exemple pendant un long séjour à l’hôpital ou une paralysie. Lorsque les jambes restent immobiles pendant de longues périodes, les muscles du mollet ne se contractent pas pour faciliter la circulation sanguine, ce qui peut augmenter le risque de formation de caillots sanguins.

Blessure ou chirurgie : Des blessures aux veines ou une chirurgie peuvent augmenter le risque de formation de caillots sanguins.

La grossesse : La grossesse augmente la pression dans les veines du bassin et des jambes. Les femmes atteintes d’un trouble héréditaire de la coagulation sont particulièrement à risque. Le risque de formation de caillots sanguins pendant la grossesse peut persister jusqu’ à six semaines après l’accouchement.

Les pilules contraceptives orales ou hormonothérapie substitutive : Les deux peuvent augmenter la capacité de votre sang à coaguler.

Excès de poids ou obésité: Le surpoids augmente la pression dans les veines du bassin et des jambes.

Le tabagisme affecte la coagulation et la circulation sanguine, ce qui peut augmenter le risque d’une thrombose.

Le cancer : Certaines formes de cancer augmentent les substances dans votre sang qui causent la formation de caillots sanguins.

Le manque d’activité physique : Lorsque les jambes restent immobiles pendant des heures, les muscles du mollet ne se contractent pas, ainsi des caillots de sang peuvent se former dans les mollets.

L’alimentation pour une bonne circulation du sang :

Afin de maintenir la fluidité du sang et éviter la formation de caillot de sang, voici quelques exemples d’aliments à favoriser :

Aliments contenant la vitamine C : fruits, spécialement les agrumes, le kiwi, les fraises, les cerises, la laitue, les épinards, les tomates.

Aliments contenant de la vitamine E : fruits secs, avocat.

Aliments contenant des flavonoïdes : les fruits et légumes de couleur rouge ou foncée (raisin, prune, grenade) et les légumes (tomate, aubergine, chou rouge).

Aliments contenant des acides gras Omega 3 : poissons (surtout le saumon, maquereau, anchois) et les fruits secs.

Aliments riches en potassium : bananes, légumes, fruits secs et déshydratés, pommes de terre.

Aliments contenant des fibres : les fruits, les légumes et les céréales intégrales (pain, pâtes et riz).

Sans oublier :

D’éviter de rester assis. Si vous avez subi une chirurgie ou si vous avez été alité pour d’autres raisons, essayez de bouger plus fréquemment. Si vous êtes assis pendant un certain temps, ne croisez pas les jambes, ce qui peut entraver la circulation sanguine. Si vous voyagez sur une longue distance en voiture, arrêtez-vous toutes les heures environ et faites un petit tour. Si vous prenez l’avion, levez-vous ou marchez de temps à autre.