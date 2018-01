Halle Berry sulfureuse dans une robe très transparente, le fashion faux-pas de la semaine

A chacun ses failles. Si le look choisi par Sarah Jessica Parker aux Golden Globes pêchait au niveau du tutu qui ne flattait pas sa silhouette, pour Halle Berry, c’est la robe toute entière qui posait problème. En effet, ce lundi 15 janvier, alors qu’elle honorait la cérémonie donnée par La National Association for the Advancement of Colored People, l’actrice a commis de nombreuses erreurs. On regrette tout d’abord le coloris de sa création, une dentelle noire brodée sur un tissu rouge scintillant. Une association de couleurs et de matières pas vraiment moderne. Par ailleurs, la forme bustier et les plumetis qui ornaient le voile de sa robe lui donnaient davantage un côté burlesque. Enfin, que dire de cette bande en dentelle qui cachait, côté pile et côté face, l’anatomie de la jolie brune ? Oser le jeu de la transparence oui, mais pour que cela soit sensuel, il faut malheureusement un petit plus de subtilité. Là, c’est franchement raté !

Halle Berry fait un flop dans une robe un peu trop osée

Et vous, que pensez-vous du look de Halle Berry ?