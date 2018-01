Le guide indispensable pour bien profiter des soldes d’hiver 2018

Alors qu’on vient à peine de se remettre des fêtes de fin d’année, les soldes d’hiver 2018 débarquent pour notre plus grand plaisir. Les magasins ne vont pas déroger à la règle : dites bonjour à une sélection d’articles à prix réduits et aux promotions très alléchantes. Mais attention, les soldes ne sont pas à prendre à la légère… On peut rapidement “sombrer” à la vue de toutes ces bonnes affaires 😉 Oui, oui, on voit bien ton âme de fashionista aguerrie ! Ainsi, prends en compte nos bons conseils qui vont t’aider à bien profiter des soldes sans te ruiner et détruire tes pieds. Même ton banquier sera content 😉 C’est parti !

Les soldes d’hiver 2018, ça commence quand ?

Et c’est bien ce mercredi 10 janvier que seront lancées officiellement les soldes dans toute la France. Pourtant, certaines enseignes n’ont pas attendu cette date pour proposer à leurs clients des promotions de ouf. Entre les ventes privées et les messages personnalisés, des fashionistas ont déjà pu remplir leur garde-robe de nouveaux produits. Et c’est sans compter sur ces régions qui ont carrément pris de l’avance. En effet, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, les Vosges, la Guadeloupe et la Guyane ont lancé leurs soldes la première semaine de Janvier et ces dernières se termineront la première semaine de Février. Quant aux autres régions, les soldes se termineront officiellement le 20 février prochain. Ça te laisse du temps 😉

Fais du repérage avant…

Cela peut paraître exagéré mais les soldes, ça se prépare (par pitié). On évite de sauter sur les premiers articles soldés et on repère les produits qui pourraient réellement servir. Ainsi, n’hésite pas à remplir ton panier quelques heures avant ou à te rendre dans tes boutiques préférées pour te mettre dans l’ambiance. C’est d’ailleurs le meilleur moyen de voir si la promotion vaut vraiment le coup !

… Et fais également un tri dans ta garde-robe

Fini les articles achetés sans réfléchir pour ne jamais les mettre après ! Combien de fois cette situation est arrivée ? Bien trop ! Cette année, on fait bien les choses 😉 Ce n’est pas parce qu’un tee-shirt est à 5€ que tu dois te le prendre… Surtout si tu as déjà le même qui sommeille dans ton tiroir. La meilleure façon d’éviter ça, c’est donc de faire un petit tri dans tes vêtements. Mais attention, on ne te demande pas non plus d’y passer 8 heures 😉

Fixe-toi un budget

C’est quand même la B-A-S-E ! A moins que tu sois millionnaire, fixe-toi un vrai budget et évite de le dépasser. Grâce à ça, tu te concentreras uniquement sur les articles que tu veux absolument avoir. On dit NON au maximum aux produits “inutiles”.

Adopte le bon dress code pour les soldes

Cela paraît évidemment : il faut que tu sois DÉCONTRACTÉE pour faire les soldes, surtout si tu te rends en boutique 😉 On met donc de côté les talons, les vêtements moulants, les accessoires pas indispensables et le maquillage sophistiqué. Inutile également de te mettre sur ton 31 car à la fin de la journée, tu seras juste épuisée. Privilégie les looks casual et une bonne paire de sneakers. Rien de mieux 😉

Sois vigilante

Attention, en période de soldes, certaines enseignes peuvent appliquer de faux prix. Veuille toujours à repérer l’ancien prix pour évaluer la promotion. De plus, vérifie si tous tes produits sont remboursables ou échangeables… Tu pourras éviter la cabine d’essayage ! Sur Internet, n’oublie JAMAIS de contrôler ta barre d’adresse. On doit y voir ce fameux “https” au moment du paiement. S’il y a pas de -s, bonjour la fraude à la carte bancaire !

Prends ton temps

Inutile de courir faire les soldes comme si tu étais une championne de sprint (Coucou Usain Bolt). Rappelle-toi que les soldes durent 6 semaines et que les démarques peuvent être bien plus intéressantes que la première semaine. Bon après, on peut comprendre si tu as peur que ton article préféré soit sold out ou que ta taille soit indisponible. Mais tout de même, ne te brise pas une jambe pour de simples promos 😉

Boutiques VS E-shopping, l’éternelle hésitation…

Chaque édition, on se pose la même question: Va-t-on faire nos soldes directement en boutiques ou sur Internet ? Réponse ? Il n’y en a pas… Tout dépend de toi ! Si tu n’as pas envie de passer des heures à trouver ton bonheur dans les rayons en compagnie d’une foule en délire, va sur Internet ! Exit la queue interminable aux caisses : pourras rester assise tranquille sur ta chaise et même sur ton lit. De plus, sur le Web, les enseignes ne sont jamais à l’abri de rajouter de nouvelles promos. Mais si tu adores l’ambiance des soldes et que tu veux absolument essayer tes articles avant de passer à la caisse, tu iras certainement dans ton magasin préféré. A noter que selon un sondage réalisé par l’Ifop pour le site Spartoo, plus de 45% des Français préfèrent faire de bonnes affaires sur Internet. Les e-shops se retrouvent donc devant les centres commerciaux (23%), les boutiques de centre-ville (12%) et les grands magasins (12%). Voilà qui est dit, à toi de choisir !

Mais où faire des affaires ?

Alors là, tu as le choix 😉 Côté prêt-à-porter, Zara, Mango, Promod, Camaïeu, Stradivarius, Pull & Bear, Missguided, Topshop, Asos, Urban Outfitters, H&M, Bershka, New Look, River Island, Naf Naf, & Other Stories, COS, La Redoute, 3 Suisses ne manqueront pas de te proposer des promos intéressantes. Côté lingerie, n’oublie pas Etam, Oysho, Undiz, Passionata, Princesse Tam Tam ou encore Orcanta. Si tu es fan d’accessoires et plus,fais un petit tour chez Citadium, Spartoo, Sarenza, Jonak, André ou encore Showroom Privé. Les addicts au sport seront ravies de jeter un coup d’oeil chez Nike, Adidas, Puma, Reebok, pour ne citer qu’eux. Enfin, niveau beauté et maquillage, tu ne vas pas t’ennuyer… De Sephora à Marionnaud en passant par Kiko, Nocibé ou encore Yves Rocher, il y a de quoi faire 😉

Voilà, tu es maintenant prête pour les soldes ! A ta carte bancaire 😉